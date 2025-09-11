Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предупредил об опасности сахарозаменителей

Нутрициолог Фарисеева: Сахарозаменители вызывают быстрое старение мозга.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нутрициолог Наталья Фарисеева в интервью NEWS.ru предупредила, что регулярное употребление искусственных сахарозаменителей может серьезно навредить здоровью. По ее словам, эти вещества обманывают организм, вызывая ложное чувство голода и провоцируя переедание.

— Наш желудок воспринимает сладкий вкус и готов к перевариванию углеводов. Но если их не поступило, то в течение 24 часов организм реагирует на любую дозу углеводов чувством голода. Тогда человек переедает, что приводит к развитию сахарного диабета, — пояснила специалист.

Особую опасность, по данным эксперта, представляют аспартам, ацесульфам калия, сахарин и другие синтетические подсластители, которые часто добавляют в диетические газировки, йогурты и низкокалорийные продукты. Исследования показывают, что у людей, регулярно их употребляющих, мозг стареет на 62% быстрее, повышается риск инсульта, деменции и проблем с памятью.