Эксперт предупредил об опасности сахарозаменителей

Нутрициолог Наталья Фарисеева в интервью NEWS.ru предупредила, что регулярное употребление искусственных сахарозаменителей может серьезно навредить здоровью. По ее словам, эти вещества обманывают организм, вызывая ложное чувство голода и провоцируя переедание.
— Наш желудок воспринимает сладкий вкус и готов к перевариванию углеводов. Но если их не поступило, то в течение 24 часов организм реагирует на любую дозу углеводов чувством голода. Тогда человек переедает, что приводит к развитию сахарного диабета, — пояснила специалист.
Особую опасность, по данным эксперта, представляют аспартам, ацесульфам калия, сахарин и другие синтетические подсластители, которые часто добавляют в диетические газировки, йогурты и низкокалорийные продукты. Исследования показывают, что у людей, регулярно их употребляющих, мозг стареет на 62% быстрее, повышается риск инсульта, деменции и проблем с памятью.