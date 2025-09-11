Экспорт молдавских соков в США сократился на 80 процентов: Убытки составили 18 миллионов долларов

Экспорт молдавских соков в США сократился на 80%, что привело к убыткам около $18 млн, согласно анализу Expert-Grup.
В своем отчёте эксперты отмечают, что в целом экспорт Молдовы в США за первые пять месяцев этого года уменьшился на 34% — в основном, из-за снижения поставок агропродовольственной продукции, особенно соков. Однако импорт алкогольных напитков и промышленной продукции из Молдовы в США остался стабильным или даже вырос, пишет infotag.md.
Напомним, с августа в США начали действовать 25-процентные таможенные пошлины на все товары, поступающие из Молдовы.
