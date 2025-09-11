В Башкирии подешевела молочная продукция

В Башкирии упала стоимость пастеризованного молока. В среднем за месяц литр продукта подешевел на 68 копеек и теперь стоит 88 рублей 14 копеек, сообщает Башстат.
Тенденция к снижению цен отмечена во всех контрольных городах региона. Наиболее существенное падение стоимости зарегистрировано в Нефтекамске, где литр молока подешевел на 91 копейку и сейчас стоит 79 рублей 66 копеек.
В Уфе, традиционно отличающейся наиболее высокими ценами, стоимость снизилась на 85 копеек — до 91 рубля 36 копеек за литр. Также уменьшились цены в Сибае: на 32 копейки, до 85 рублей 48 копеек. В Стерлитамаке молочка подешевела на 18 копеек, до 82 рублей 87 копеек.
