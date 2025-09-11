Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии подешевела молочная продукция

Литр молока в Башкирии подешевел почти на рубль за месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии упала стоимость пастеризованного молока. В среднем за месяц литр продукта подешевел на 68 копеек и теперь стоит 88 рублей 14 копеек, сообщает Башстат.

Тенденция к снижению цен отмечена во всех контрольных городах региона. Наиболее существенное падение стоимости зарегистрировано в Нефтекамске, где литр молока подешевел на 91 копейку и сейчас стоит 79 рублей 66 копеек.

В Уфе, традиционно отличающейся наиболее высокими ценами, стоимость снизилась на 85 копеек — до 91 рубля 36 копеек за литр. Также уменьшились цены в Сибае: на 32 копейки, до 85 рублей 48 копеек. В Стерлитамаке молочка подешевела на 18 копеек, до 82 рублей 87 копеек.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.