В БФУ им. И. Канта создадут попечительский совет

Новый орган управления призван усилить экспертную деятельность университета и привлечь дополнительных индустриальных партнёров для развития крупнейшего вуза региона. Создание совета особенно актуально в связи с предстоящим открытием кампуса «Кантиана».
10 сентября состоялось рабочее совещание под руководством губернатора, где обсуждались детали формирования Попечительского совета. Глава региона подчеркнул, что участники совета будут содействовать развитию приоритетных направлений кампуса: технологии накопителей энергии, высокотехнологичной медицине и реабилитации.
Губернатор отметил: «В следующем году начнётся новый виток развития в новом кампусе мирового уровня. Это амбициозные задачи, которые потребуют укрепления репутации и увеличения количества крупных промышленных партнёров нашего университета. Готов помогать с приглашением в состав совета представителей правительства России, федеральных экспертов, руководителей предприятий — тех, кто поможет справиться с этими задачами».
И.о. ректора Максим Дёмин сообщил, что попечительский совет предусмотрен уставом университета, но ранее не был сформирован. Первое заседание планируется провести в день официального открытия кампуса.