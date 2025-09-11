В БФУ им. И. Канта создадут попечительский совет

Губернатор отметил: «В следующем году начнётся новый виток развития в новом кампусе мирового уровня. Это амбициозные задачи, которые потребуют укрепления репутации и увеличения количества крупных промышленных партнёров нашего университета. Готов помогать с приглашением в состав совета представителей правительства России, федеральных экспертов, руководителей предприятий — тех, кто поможет справиться с этими задачами».