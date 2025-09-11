Разработан подход для изучения возможной квантовой природы времени

«Время является ключом к разгадке многих тайн квантовой физики, в том числе того, почему время идет только вперед, почему мы помним только прошлое, но не будущее, а также для получения ответа на вопрос о том, делится ли время на неделимые порции-кванты, подобно квантам энергии. Мы надеемся, что мы получим ответы на многие вопросы о природе времени путем поиска пределов точности работы “классических” часов», — пояснил старший научный сотрудник KCL Марк Митчисон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.