В Салаватском районе Башкирии построили амбулаторию

Модульную врачебную амбулаторию построили в селе Турналы Салаватского района Башкирии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Строительные работы завершены, на данном этапе медучреждение готовится к лицензированию. После открытия амбулатория будет обслуживать более 2000 жителей не только села Турналы, но и окрестных деревень: Айская, Язги-Юрт, Ельгильдино, Еланыш, Мещегарово, Ильтаево, Мусятово и Урдалы.
В здании подготовлены кабинеты для врача-терапевта, стоматолога, педиатра, а также смотровой, процедурный, прививочный кабинеты. Также подготовлена комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для пожилых и маломобильных жителей на входе предусмотрен пандус.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.