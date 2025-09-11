Ричмонд
В Салаватском районе Башкирии построили амбулаторию

Учреждение будет обслуживать более 2000 жителей.

Модульную врачебную амбулаторию построили в селе Турналы Салаватского района Башкирии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Строительные работы завершены, на данном этапе медучреждение готовится к лицензированию. После открытия амбулатория будет обслуживать более 2000 жителей не только села Турналы, но и окрестных деревень: Айская, Язги-Юрт, Ельгильдино, Еланыш, Мещегарово, Ильтаево, Мусятово и Урдалы.

В здании подготовлены кабинеты для врача-терапевта, стоматолога, педиатра, а также смотровой, процедурный, прививочный кабинеты. Также подготовлена комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для пожилых и маломобильных жителей на входе предусмотрен пандус.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.