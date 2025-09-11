Симоньян рассказала о своем состоянии после операции

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.
«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала она в Telegram-канале.
В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни и предстоящий операции. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
Ранее здоровья медиаменеджеру пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.