Симоньян рассказала о своем состоянии после операции

Симоньян сообщила, что после операции уже находится дома, впереди лечение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала она в Telegram-канале.

В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни и предстоящий операции. Во вторник она вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.

Ранее здоровья медиаменеджеру пожелал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал слова поддержки, пожелания скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья. Писатель Захар Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Также свои пожелания скорейшего восстановления передали с разных участков фронта бойцы СВО, а глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ), митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) заверил Симоньян, что староверы молятся за нее.

