Ремонт Дома культуры в селе Татарка на Ставрополье завершат в 2026 году

Капитальный ремонт Дома культуры в селе Татарка Шпаковского округа Ставропольского края проходит по национальному проекту «Семья». Работы стартовали в этом году и завершатся в следующем, сообщили в правительстве региона.
На данном этапе уже сняли старую отделку внутренних помещений, оштукатурили стены, заменили кровлю над спортзалом и заливку отмостки. Работы идут по графику. В следующем году предстоит отделка фасада, установка оконных проемов, обновление системы отопления и электропроводки, покраска стен и укладка новой плитки.
«Сельский Дом культуры востребован, здесь работают кружки для детей и взрослых. После завершения ремонта в обновленном пространстве жители смогут интересно проводить свободное время и обмениваться идеями», — поделилась министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева. Уточним, что в учреждении проходят более сотни мероприятий в год — концерты к праздникам, детские конкурсы, новогодние елки, смотры художественной самодеятельности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.