Ремонт Дома культуры в селе Татарка на Ставрополье завершат в 2026 году

«Сельский Дом культуры востребован, здесь работают кружки для детей и взрослых. После завершения ремонта в обновленном пространстве жители смогут интересно проводить свободное время и обмениваться идеями», — поделилась министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева. Уточним, что в учреждении проходят более сотни мероприятий в год — концерты к праздникам, детские конкурсы, новогодние елки, смотры художественной самодеятельности.