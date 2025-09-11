В Орле обсудят методы диагностики нейродегенеративных заболеваний

По словам Абрамова, на конференции собрались специалисты из различных областей науки, занимающиеся нейронауками, полимерной химией, физикой и другими. Он добавил, что на первой сессии присутствовало около 70 человек из московских и нижегородских учебных заведений, некоторые вузы представляют сразу несколько ученых. Всего, как отметил собеседник агентства, в конференции примут участие порядка 100 человек. «Очень приятно, что на конференции собрались люди из разных областей науки, иногда трудно представить этих людей в одном месте, на одной конференции, но тем не менее уровень докладов, который предстоит [послушать] и научный уровень специалистов, впечатляет», — сказал ученый.