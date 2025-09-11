Захарова прослезилась, говоря о семье

«Вот так к женщине беременной нужно относиться. Как к драгоценности, как к хрустальной вазе не только потому, что она твоя родственница, продолжает твой род! Любая женщина любой национальности, любого вероисповедания должна для каждого человека представлять особый чудотворный, сакральный, высший смысл», — отметила она.