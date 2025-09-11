Ричмонд
Захарова прослезилась, говоря о семье

Захарова прослезилась, говоря о настоящей мужественности.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прослезилась, говоря о семье и о том, что является настоящей женственностью и мужественностью.

«Мужественность — это способность обеспечить свою семью всем! Это возможность и способность настолько увлечь женщину, что она скажет: “Давай еще раз. Я хочу от тебя ребенка”, — сказала Захарова и прослезилась.

Она добавила, что женственность — это когда женщина готова делиться своей красотой, своим изяществом с ребенком.

«Готова не просто тратить, а посвящать ребенка в свою жизнь», — сказала дипломат на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Захарова рассказала историю из детства — о соседе, который называл свою невестку «хрустальной вазой».

«Вот так к женщине беременной нужно относиться. Как к драгоценности, как к хрустальной вазе не только потому, что она твоя родственница, продолжает твой род! Любая женщина любой национальности, любого вероисповедания должна для каждого человека представлять особый чудотворный, сакральный, высший смысл», — отметила она.

