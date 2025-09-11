В Нефтегорском районе Самарской области отремонтировали детский сад

Ремонтные работы в детском саду «Дельфин» в городе Нефтегорск Самарской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Работы затронули все главные системы в здании. Специалисты полностью заменили кровлю, отопление, электроснабжение, водопровод и канализацию. Также проведена модернизация вентиляции и кондиционирования. Особое внимание уделили безопасности: в детском саду установили современную систему противопожарной защиты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.