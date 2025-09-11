В регионах России проводят Неделю сокращения потребления алкоголя

По всей стране с 9 по 14 сентября проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Ее приурочили к Всероссийскому дню трезвости, который отмечают 11 сентября.
Цель мероприятий недели — привлечь внимание к проблемам, вызванным злоупотреблением алкогольными напитками. Среди рисков и последствий зависимости: развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, депрессии, тревожного и других психических расстройств.
На просветительских мероприятиях специалисты не просто рассказывают о зависимости, но и объясняют, как с ней бороться — к какому врачу обратиться за помощью, какие методы лечения существуют и какие улучшения произойдут после отказа от алкоголя.
Отдельное внимание уделяют предотвращению проблемы. Например, в Сахалинской области сотрудники регионального клинического диспансера рассказали о причинах возникновения зависимости у подростков. Одна из них — желание копировать сверстников, но влияют также социальные факторы, обстановка в семье и стресс. Для профилактики пагубной привычки важно сформировать у молодежи негативное отношение к спиртным напиткам, рассказывая об их влиянии на организм. Как сообщили в региональном Минздраве, медики работают в образовательных учреждениях, проводят беседы, рассказывают о положительных сторонах трезвого образа жизни.
В России людям с зависимостью оказывают всестороннюю поддержку: госпитализируют, назначают медикаментозное лечение, проводят психологическую работу, помогают создать мотивацию для дальнейшего восстановления. В совокупности меры помогли сократить на 1,6 процента число россиян, употребляющих спиртное, за последние семь лет. Подробнее о системе оказания помощи можно прочитать в нашем материале.
Популяризация здорового образа жизни — одно из направлений федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его главная задача — помогать профилактике и как можно более раннему выявлению сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Для этого нашей стране проводят бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры.