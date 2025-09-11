В регионах России проводят Неделю сокращения потребления алкоголя

Отдельное внимание уделяют предотвращению проблемы. Например, в Сахалинской области сотрудники регионального клинического диспансера рассказали о причинах возникновения зависимости у подростков. Одна из них — желание копировать сверстников, но влияют также социальные факторы, обстановка в семье и стресс. Для профилактики пагубной привычки важно сформировать у молодежи негативное отношение к спиртным напиткам, рассказывая об их влиянии на организм. Как сообщили в региональном Минздраве, медики работают в образовательных учреждениях, проводят беседы, рассказывают о положительных сторонах трезвого образа жизни.