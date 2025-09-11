В Челябинской области машиностроительные компании показали свои разработки

В Челябинскую область съехались представители отрасли из 17 регионов страны. В ходе форума прошла выставка отечественной строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо-2025». Во время нее на взлетной полосе аэродрома «Калачево» разместилось более ста единиц дорожной, строительной, транспортной и коммунальной техники, в том числе новинки, впервые представленные на российском рынке.