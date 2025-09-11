В Челябинской области машиностроительные компании показали свои разработки

Всероссийский форум «СпецМашЭкспо-2025» состоялся в городе Копейске Челябинской области с 3 по 5 сентября по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в правительстве региона.
В Челябинскую область съехались представители отрасли из 17 регионов страны. В ходе форума прошла выставка отечественной строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо-2025». Во время нее на взлетной полосе аэродрома «Калачево» разместилось более ста единиц дорожной, строительной, транспортной и коммунальной техники, в том числе новинки, впервые представленные на российском рынке.
Например, завод «ДСТ-Урал» презентовал гусеничный трактор, к которому можно подключать любую сельскохозяйственную прицепную технику. Также на выставке показали роботизированный комплекс из трех беспилотных машин для строительства дорог. Миасский автомобильный завод «УРАЛ» продемонстрировал «Урал-гибрид» — электромобиль, который может работать при температуре от −45 до +55 градусов.
Также на форуме была предусмотрена деловая программа с выступлениями представителей государственных структур, лидеров машиностроения. Кроме того, проводили специальные тесты некоторых машин с помощью дистанционного управления и VR-очков.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.