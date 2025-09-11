В Саракташском районе Оренбуржья отметят Всемирный день туризма

Празднование Всемирного дня туризма состоится в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области 27 сентября по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в районной администрации.
В мероприятии примут участие специалисты ведущих туроператоров, представители туристических объектов региона, музеев. На нем пройдет ярмарка кулинаров, ремесленников и сельхозпроизводителей района. Будут выставлены стенды с продукцией местных производителей и организован фудкорт. Также для гостей проведут различные мастер-классы.
Зрителей ждут множество увлекательных мероприятий. Одной из центральных площадок станет национальный туристский маршрут Оренбургской области «Горизонты открытий», где посетители смогут ознакомиться с презентациями объектов маршрута и подвести итоги успешного туристического сезона.
Кроме того, пройдет викторина «Оренбуржье туристическое», на которой участники смогут продемонстрировать свои знания о регионе и его туристических возможностях. Также будут представлены новые проекты в области туризма, что создаст дополнительную возможность для креативного подхода к развитию отрасли.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.