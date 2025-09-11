В кинотеатре Верхней Пышмы Свердловской области заменят оборудование

Учреждение «Киноград» в Верхней Пышме Свердловской области заменит устаревшее оборудование, сообщили в департаменте информационной политики региона. Поддержка кинотеатров, особенно в небольших городах, осуществляется по нацпроекту «Семья».
Замене подвергнется техника, установленная в 2018 году. Планируется приобрести сервер и лазерный источник света для кинопроектора. Это позволит повысить яркость изображения, сократить электропотребление и продлить срок службы оборудования. Уточним, ранее в кинотеатре был открыт третий зал на 45 мест. За семь лет работы в нем прошли почти 15 тыс. сеансов. Более 60% показов пришлись на фильмы российского производства.
"Наш регион — один из немногих, кто сохранил государственную систему кинопроката. Свердловский областной фильмофонд формирует репертуарную политику 30 муниципальных кинотеатров и обеспечивает их участие в культурной жизни. Только за первое полугодие этого года почти 40 тысяч жителей области приобрели билеты в муниципальные кинозалы по Пушкинской карте, — отметила директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.