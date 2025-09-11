В кинотеатре Верхней Пышмы Свердловской области заменят оборудование

Замене подвергнется техника, установленная в 2018 году. Планируется приобрести сервер и лазерный источник света для кинопроектора. Это позволит повысить яркость изображения, сократить электропотребление и продлить срок службы оборудования. Уточним, ранее в кинотеатре был открыт третий зал на 45 мест. За семь лет работы в нем прошли почти 15 тыс. сеансов. Более 60% показов пришлись на фильмы российского производства.