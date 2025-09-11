Специалисты детской больницы Ставрополья провели прием в Новоалександровске

Мобильная бригада врачей Краевой детской клинической больницы Ставрополья совершила выезд в Новоалександровск по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Прием провели отоларинголог, офтальмолог и невролог. Всего было принято 44 ребенка. По результатам осмотров выявлено 24 заболевания. На стационарное дополнительное обследование и лечение направили шестерых, одного из них — в краевую детскую клиническую больницу.
«Выезды узкопрофильных специалистов в малонаселенные и отдаленные территории направлены на раннюю профилактику и своевременное лечение неинфекционных заболеваний, как следствие, на увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества. С начала года мобильными медицинскими бригадами выполнено более 2400 выездов, осмотрено более 61 тысячи человек и выявлено у них более 7 тысяч заболеваний», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.