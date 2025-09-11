Специалисты детской больницы Ставрополья провели прием в Новоалександровске

«Выезды узкопрофильных специалистов в малонаселенные и отдаленные территории направлены на раннюю профилактику и своевременное лечение неинфекционных заболеваний, как следствие, на увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества. С начала года мобильными медицинскими бригадами выполнено более 2400 выездов, осмотрено более 61 тысячи человек и выявлено у них более 7 тысяч заболеваний», — прокомментировал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.