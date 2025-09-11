В Свердловской области запустят образовательную программу для бизнесменов

Во время обучения слушателям расскажут о бережливом производстве, нейромаркетинге, больших данных и искусственном интеллекте. Отдельное внимание уделят особенностям системы продаж и ораторскому мастерству. Для участников обучения будут проводить лекции, практикумы и групповые консультации. Кроме того, им предоставят индивидуальное наставническое сопровождение. Занятия будут проходить в гибридном формате.