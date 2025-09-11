Ричмонд
В Свердловской области запустят образовательную программу для бизнесменов

Обучающий курс ориентирован на собственников или руководителей компаний в сфере производства.

Новую образовательную программу для представителей производственного бизнеса запустят в Свердловской области в октябре в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Акселератор «Траектория роста» будет полезен собственникам или руководителям компаний, зарегистрированных в Свердловской области. При этом у предприятия годовой доход должен быть не меньше 80 млн рублей, а темп прироста выручки должен составлять как минимум 10%.

Во время обучения слушателям расскажут о бережливом производстве, нейромаркетинге, больших данных и искусственном интеллекте. Отдельное внимание уделят особенностям системы продаж и ораторскому мастерству. Для участников обучения будут проводить лекции, практикумы и групповые консультации. Кроме того, им предоставят индивидуальное наставническое сопровождение. Занятия будут проходить в гибридном формате.

Завершится программа в конце ноября. Ее участникам предстоит защитить свои проекты с планами по модернизации и развитию предприятий. Присоединиться к обучению можно до 1 октября. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.