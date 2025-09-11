Гол Окулова принес «Авангарду» в Омске волевую победу над «Амуром»

В третьем периоде чуть только все началось, как «ястребы» уже забили — с передачи Войнова это сделал Константин Окулов. Хорошим броском с ближней дистанции. Гости постарались отыграться, но не особо преуспевали. И даже в пылу борьбы сами пропускали острые контратаки сибиряков. Как итог — тяжелая волевая победа Омска 2:1, но хотелось, чтобы она была более уверенной, а игра «Авангарда» в большинстве более результативной. Ну и весь матч это очередное доказательство, что слабых соперников для омичей в КХЛ не осталось.