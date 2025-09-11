Гол Окулова принес «Авангарду» в Омске волевую победу над «Амуром»

«Авангард» дома 11 сентября сыграл в матче чемпионата КХЛ против «Амура» и победил 2:1. Голы у него забили Василий Пономарев и Константин Окулов.
В первом периоде достаточно долго не могли забить оба соперника. Но ближе к перерыву забросил в большинстве все же «Амур», чем-то повторив сценарий прошлого матча «ястребов». Автором гола стал у него Никита Евсеев. Что интересно, хозяева получили свое большинство в самом начале игры, но не воплотили его в шайбу.
Во втором отрезке «Авангард» достаточно быстро отыгрался. Уже на 22-й минуте у него отличился Василий Пономарев, ассистировали ему Блажиевский и Рашевский. Еще чуть позже гости снова забили, но гол им не засчитали, так как исполнили его с нарушением. Ну и стоит отметить статистику бросков по итогам двух периодов: она достигла 63:26 в пользу «Авангарда».
В третьем периоде чуть только все началось, как «ястребы» уже забили — с передачи Войнова это сделал Константин Окулов. Хорошим броском с ближней дистанции. Гости постарались отыграться, но не особо преуспевали. И даже в пылу борьбы сами пропускали острые контратаки сибиряков. Как итог — тяжелая волевая победа Омска 2:1, но хотелось, чтобы она была более уверенной, а игра «Авангарда» в большинстве более результативной. Ну и весь матч это очередное доказательство, что слабых соперников для омичей в КХЛ не осталось.
Ранее мы сообщали, что «Авангард» проиграл в первом матче сезона «Ак Барсу» 1:2.