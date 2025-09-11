Минцифры Челябинской области и студенты ЮУрГУ будут вместе работать над ИИ

Студенты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно со специалистами iТерритории будут работать в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в Минцифре Челябинской области. Соглашение реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В работе от университета примут участие первокурсники из Центра образовательных программ топ-уровня в сфере искусственного интеллекта «ВиртУМ», созданного в этом году на базе ЮУрГУ. От министерства участие примет подведомственная команда iТерритории. Они займутся поиском возможности применения технологий больших языковых моделей и машинного зрения в работе региональных ведомств.
«В ЮУрГУ успешно работают несколько лабораторий и центров, которые занимаются разработкой и внедрением технологий ИИ. Выпускники… получают не только фундаментальные теоретические знания, но и практические навыки, которые позволяют им создавать и развивать новые технологии, востребованные в самых разных сферах», — поделился ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Уточним, соглашение между Министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом подписали 4 сентября на конференции «Искусственный интеллект и образование: перспективные сценарии развития». В церемонии подписания приняли участие министр Игорь Фетисов и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.