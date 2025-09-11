Ричмонд
В Новосибирской области построят детский медицинский центр к 2028 году

Его строительство запланировано на 2028 год и закреплено в комплексном плане развития инфраструктуры России до 2036 года.

Согласно документу, будущий медицинский комплекс рассчитан на 280 коек, а его площадь превысит 50 тысяч квадратных метров. Реализацию проекта возложили на Министерство здравоохранения РФ.

Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов ранее отмечал, что регион остаётся единственным в Сибирском федеральном округе без собственной детской областной клинической больницы. Новый центр должен устранить этот пробел: в нём планируется разместить хирургические блоки и отделение радиотерапии.

Подготовка к строительству началась несколько лет назад: власти региона разработали проектную документацию.

Новосибирская областная клиническая больница работает с 1939 года и сегодня является одним из крупнейших многопрофильных медучреждений России. На её базе действуют 19 специализированных центров, ежегодно принимающих свыше 45 тысяч пациентов.