Беларусь предложила ФАО помощь в борьбе с голодом на планете

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси при Святом Престоле и постоянный представитель Беларуси при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и других международных организациях в Риме Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты генеральному директору ФАО Цюй Дунъюю. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«Во время беседы стороны предметно обсудили не только вопросы сотрудничества нашей страны с ФАО, но и состояние глобальной продовольственной безопасности. Отдельно остановились на тех мерах, которые могут и должны быть приняты в рамках мандата ФАО при поддержке Беларуси для реальной борьбы с голодом на планете», — рассказали в пресс-службе МИД.
По данным ежегодных исследований ФАО, Международного фонда сельскохозяйственного развития, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и ВОЗ, уровень продовольственной безопасности в Беларуси один из самых высоких в мире, однако во многих странах ситуация с голодом остается крайне напряженной.
Одним из факторов, напрямую влияющих на глобальную продовольственную безопасность, по данным тех же исследований, являются односторонние принудительные меры или санкции, вводимые без оглядки на судьбы сотен миллионов людей. -0-