Беларусь предложила ФАО помощь в борьбе с голодом на планете

«Во время беседы стороны предметно обсудили не только вопросы сотрудничества нашей страны с ФАО, но и состояние глобальной продовольственной безопасности. Отдельно остановились на тех мерах, которые могут и должны быть приняты в рамках мандата ФАО при поддержке Беларуси для реальной борьбы с голодом на планете», — рассказали в пресс-службе МИД.