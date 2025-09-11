В Иркутске обновили музыкальный театр

В зрительном зале установили 878 современных кресел с акустическими панелями. Эти сидения обладают анатомической формой. Благодаря этому зрители смогут наслаждаться даже длительными постановками. Помимо этого, специалисты отремонтировали паркет, заменили напольное покрытие на балконе. Театр оснастили современной акустической системой. В нее входят сабвуферы и мониторы. Кроме того, в театре установили современный пульт помощника режиссера. Также в здании наладили новую систему оповещения и управления эвакуацией, автоматическую пожарную сигнализацию, смонтировали камеры видеонаблюдения.