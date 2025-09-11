В Башкирии отремонтировали участок дороги Уфа — Бирск — Янаул

Ремонт на участке автодороги Уфа — Бирск — Янаул в Республике Башкортостан выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты обновили отрезок дороги общей протяженностью 1,3 километра. Отремонтированный участок трассы расположен вблизи Бирска. На автомобильном кольце и прилегающей к нему территории уложили новый асфальтобетон, укрепили обочины, нанесли разметку и заменили бордюрный камень. Также специалисты отремонтировали остановочную площадку.
Отметим, что трасса Уфа — Бирск — Янаул входит в опорную сеть дорог республики. Она обеспечивает транспортную связь населенных пунктов северо-западных районов Башкирии. Всего в 2025 году в республике планируют отремонтировать шесть участков этой автодороги общей протяженностью почти 10 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.