Коротченко: Трамп корректирует подходы Белого дома в более прагматичную сторону

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп корректирует подходы Белого дома в более прагматичную сторону. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
«Приход Дональда Трампа и его команды к власти — это ответ на запросы здоровой части американского общества, которая составляет подавляющее большинство. Все-таки все мы помним байденовское наследие, а до этого — наследие Барака Обамы. Мы видели, что некогда великая держава (даже с точки зрения внутриполитических приоритетов и состояния общества) колоссальным образом деградировала и скатывалась вниз», — сказал Игорь Коротченко.
В то же время, подчеркнул эксперт, Дональд Трамп, в отличие от многих предшественников, выступает за традиционные ценности: «Он и его команда — это консерваторы в хорошем и здоровом смысле этого явления».
Кроме того, отметил он, нынешний американский лидер пересматривает прежние подходы Белого дома. Если при экс-президенте Джо Байдене главным в политике США была идеология, то при Дональде Трампе главное — это прагматизм и следование национальным интересам. «Мы видим, что Трамп в значительной мере корректирует прежние подходы в сторону более здоровой и прагматичной оценки», — заключил Игорь Коротченко. -0-