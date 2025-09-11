Ричмонд
В Можайском районе Москвы возведут 3 жилых дома

Их построят на улицах Толбухина и Говорова.

Три жилых дома по программе реновации возведут в Можайском районе Москвы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Общая площадь квартир с готовой улучшенной отделкой составит почти 33 тысячи квадратных метров. Во дворах проведут комплексное благоустройство и озеленение, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха», — уточнил он.

Новые дома построят на улицах Толбухина и Говорова. Во всех зданиях создадут безбарьерную среду. В частности, входы в подъезды будут расположены на одном уровне с тротуарами, без лестниц и порогов.

«На первых этажах новостроек запроектируют комнаты для консьержей и колясочные, в которых удобно хранить велосипеды, самокаты и детские коляски», — добавил Владислав Овчинский.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.