В пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» смены усилены на 50%

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Смены в пунктах пропуска «Козловичи» и «Брест» усилены на 50%, сообщил журналистам начальник таможенного поста «Варшавский мост» Алексей Данилюк, передает корреспондент БЕЛТА.
ГПК: Белорусская пограничная служба готова к увеличению потоков на латвийском и литовском направлениях после закрытия Польшей границы.
«На сегодня дежурные смены увеличены на 50%. Личный состав готов как принимать, так и выпускать транспортные средства по мере принятия сопредельной стороной. Но статистика показывает, что за истекшие сутки сопредельная сторона приняла до 500 легковых автомобилей и только 35 автобусов», — сказал Алексей Данилюк.
По его словам, сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска на белорусско-польской границе работают в штатном режиме. В двух пока еще функционирующих пунктах пропуска «Брест» и «Козловичи» смены усилены для максимального приема транспортных средств, направляемых сопредельной стороной.
За прошедшие сутки в Беларусь проследовало порядка 1 тыс. транспортных средств, направляемых из Польши. Все они своевременно оформлены. По информации ГПК, по состоянию на 19.00 въезда на польскую территорию ожидают 1680 легковых автомобилей и 65 автобусов. В очереди находятся граждане Польши, Германии и других стран ЕС.
Что касается электронной очереди, она функционирует в штатном режиме, ее работа не будет приостановлена на время закрытия пунктов пропуска сопредельной стороной, отметил Алексей Данилюк.
«Работа таможенных органов не останавливается. Мы открыты и готовы принимать транспортные средства как на въездном, так и на выездном направлении. И ограничить работу электронной очереди мы не можем. Люди, которые желают стать в очередь, имеют на это все законные основания. Они регистрируются и могут ожидать вызова в пункт пропуска в любом установленном на то месте», — сказал он. -0-