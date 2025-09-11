Лучшие сыры определили дегустаторы. Чем профессионалов удивлял Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир»?

Сыр с грибами и каштаном, с перцем и томатами, с лисичками, трюфелями и посыпкой — эти эксклюзивные белорусские молочные новинки можно было попробовать на XII Открытом молочном фестивале «С любовью к родному!», организатором которого выступило ОАО ордена Трудовой Славы «Молочный Мир». В этом году фестиваль стартовал в Щучине, где представителей практически всех предприятий молочной промышленности Беларуси собрал Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир». Второй же день фестиваля прошел в Гродно. Чем он удивлял авторитетных экспертов в молочной продукции и обычных посетителей — в нашем репортаже.
Продукты, которыми можно гордиться!
На торжественном открытии праздника, которое состоялось во Дворце Друцких-Любецких г. Щучина, приняли участие заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова, первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Игорь Сорокин, председатель Щучинского райисполкома Алексей Садовский и, конечно, идейный вдохновитель фестиваля — генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева и другие. Гостей и участников фестиваля приветствовал Юрий Валеватый. Он обратил внимание на то, что проходящий уже в 12-й раз на Гродненщине фестиваль стал значимым событием в жизни региона и страны в целом.
— Фестиваль с каждым годом становится все более важной площадкой обмена опытом. Он набирает обороты, покоряя гостей и участников высоким качеством и изумительными вкусами продукции. Дегустируя новинки и оценивая работу друг друга, производители соревнуются между собой. В результате такого творческого соперничества создаются новые высококачественные продукты, которыми можно только гордиться! — отметил Юрий Валеватый.
Ставка на уникальность.
Белорусской молочной отрасли все это по плечу, она способна радовать и удивлять самых разных потребителей. В этом участники фестиваля убедились в фойе Дворца Друцких-Любецких во время дегустации молочной продукции, представленной предприятиями страны на конкурс «Лучшая новинка».
— Мы очень рады принять у себя XII Открытый молочный фестиваль «С любовью к родному!», где представлены самые разные новинки отрасли! — отметил директор Щучинского филиала ОАО «Молочный Мир» Петр Пограновский и раскрыл секрет успеха продукции сыроваров предприятия: — Мы делаем свою продукцию с любовью, с душой включаемся в процесс создания сыра, поэтому она и занимает лидирующие позиции на рынке.
Стратегия успеха.
Важной частью ХII Открытого молочного фестиваля стал Республиканский семинар на тему «Молочная промышленность: необходимые шаги на пути к развитию», в рамках которого белорусские и международные докладчики Республиканского семинара дали ряд дельных советов, которые, безусловно, помогут специалистам отрасли удерживать лидерство на отечественном и мировых рынках.
Заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Мария Климова в рамках семинара поделилась важной информацией, которая поможет грамотно выстраивать успешную стратегию, используя и укрепляя собственный технологический потенциал. Мария Климова считает, что белорусам нужно наращивать выпуск сыров твердых и эксклюзивных типа пармезан и маасдам, а также сложнокомпонентных молочных смесей, в том числе тех, которые востребованы в больничных стационарах, а также смесей, имеющих растущий спрос у тех, кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.
Эксперт по стандартизации, член корреспондент Академии проблем качества Российской Федерации Ирина Макеева рассказала, как грамотно проводить маркировку сыров и творожных продуктов в ЕАЭС.
Главное для каждого дегустатора.
Параллельно с Республиканским семинаром и конкурсом «Лучшая новинка», локацией которых стал Дворец Друцких-Любецких, в Щучинском филиале ОАО «Молочный Мир» был организован Республиканский конкурс качества молочной продукции, участие в котором приняли 30 производственных площадок страны, представив на суд дегустационной комиссии 114 конкурсных образцов в 13 номинациях.
В состав дегустационной комиссии вошли представители Минсельхозпрода, Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук, мясо-молочных холдингов и производственных объединений.
— XII Открытый молочный фестиваль «С любовью к родному!» — самый яркий в отрасли, достижения которой нам хорошо известны, — сказала председатель дегустационной комиссии Наталья Фурик, первый заместитель директора Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси, и уточнила при этом, что объективность работы дегустационной комиссии обеспечена тем, что все конкурсные образцы предварительно закодированы. — Главное для каждого дегустатора — вкус продукта, его консистенция, запах, цвет, рисунок.
О том, что белорусские сыроделы выросли и в этом свою роль сыграл Открытый молочный фестиваль, отметила представитель Минсельхозпрода Мария Климова.
— Уже сегодня на суд потребителя мы с гордостью представляем твердые и полутвердые — эксклюзивные сыры! Каждый из них по-своему уникален: появились сыры с посыпкой, лисичками, трюфелями, каштанами. Не случайно белорусские сыры пользуются огромным спросом не только на внутреннем рынке, но и успешно экспортируются более чем в 25 стран, а молочная продукция — более чем в 50, — отметила эксперт и уточнила: — Уверена, комиссии будет сложно выбрать, потому что на фестивале представлены лучшие предприятия страны — гордость молочной отрасли.
После насыщенной деловой программы, которая проходила в Щучине, фестиваль трансформировался в масштабное торжество на площади Ленина в Гродно. Жители и гости областного центра могли попробовать все представленные образцы молочной продукции и отдать свой голос в рамках конкурса «Народная дегустация».
XII Открытый молочный фестиваль завершился торжественной церемонией награждения победителей Республиканского конкурса молочной продукции в рамках празднования Дня города Гродно.
В числе победителей различных номинаций Республиканского конкурса — ряд продукции ОАО «Молочный Мир»: сыры — твердые и полутвердые «Гродненская Вежа», «Губерт», «Альбери» и «Греческий», сыр мягкий взбитый сливочный, мягкий с наполнителем «Прованские травы», творог безлактозный диетического лечебного питания, крем творожный с наполнителем «Ежевика», а также сыры производства Щучинского филиала ОАО «Молочный Мир» — «Ланданас», «Маасдам дэ Гранд», «Пармезан Вест».
Первый фестиваль прошел в Гродно в 2013 году. Его инициатор и идейный вдохновитель — генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева. За последние годы фестиваль вырос, собирает все больше участников и оказывает огромное влияние на развитие молочной отрасли страны и мирового рынка в целом.
Тамара МАРКИНА,
фото автора и dzyannica.by.
