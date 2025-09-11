Лучшие сыры определили дегустаторы. Чем профессионалов удивлял Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир»?

— Уже сегодня на суд потребителя мы с гордостью представляем твердые и полутвердые — эксклюзивные сыры! Каждый из них по-своему уникален: появились сыры с посыпкой, лисичками, трюфелями, каштанами. Не случайно белорусские сыры пользуются огромным спросом не только на внутреннем рынке, но и успешно экспортируются более чем в 25 стран, а молочная продукция — более чем в 50, — отметила эксперт и уточнила: — Уверена, комиссии будет сложно выбрать, потому что на фестивале представлены лучшие предприятия страны — гордость молочной отрасли.