В Волгограде обновят областную больницу № 1

Волгоградскую областную больницу № 1 модернизируют при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.
«В этом году в областной больнице выполнен капитальный ремонт помещений в терапевтическом корпусе, корпусах № 19 и № 12, капремонт системы кислородоснабжения корпуса № 4. Завершается модернизация лечебно-санитарного корпуса, обновление фасада хирургического корпуса», — добавили в сообщении.
В больнице также создают передовой лор-центр. Там уже начались отделочные работы. Открыть его планируют в 2026 году. Также в медучреждении создают офтальмологический центр для взрослых.
Один из корпусов больницы является объектом культурного наследия. Речь идет о здании нейрохирургического центра. Там завершили ремонт фасада и кровли, модернизируют операционный блок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.