Разработчики проектов в промышленных отраслях могут получить грант

Конкурс «Старт-Пром» проходит для разработчиков проектов в гражданских отраслях промышленности. Победитель может получить грант в размере 5 млн рублей, сообщили в Фонде содействия инновациям.
Принять участие могут как физические лица, так и компании, которые реализуют проекты по четырем направлениям: новые материалы и химия, новые атомные и энергетические технологии, технологическое обеспечение продовольственной безопасности, промышленное обеспечение транспортной мобильности.
Заявки принимаются до 10:00 мск 6 октября 2025 года. Оставить ее можно на сайте Фонда содействия инновациям.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.