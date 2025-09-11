В Петербурге создали обеспечивающий связь в местах без инфраструктуры алгоритм

«Научно-исследовательский проект ученых СПбГУТ признан лучшим и единственным победителем в номинации “Цифровые технологии и искусственный интеллект”. Проект посвящен созданию архитектуры связи нового поколения на основе перспективной технологии DD-FOG (Distributed Disaggregated Fog). Такие сети способны обеспечить надежную и эффективную связь даже там, где полностью или частично отсутствует традиционная инфраструктура, в том числе на территориях со сложным ландшафтом» — говорится в сообщении.