Сивак о расширении связей Беларуси и Вьетнама: после отмены виз следующий шаг — открытие прямого авиасообщения

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам постоянно наращивают взаимодействие. Это отметил заместитель премьер-министра Беларусь Анатолий Сивак на торжественном мероприятии по случаю 80-летия независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание на вступление в январе в силу межправительственного соглашения о взаимной отмене виз для владельцев общегражданских паспортов, что открыло новые возможности для контактов, наращивания туристических потоков и бизнес-связей.

«Следующим шагом мы видим давно назревшее решение об открытии прямого авиасообщения между нашими странами. Ожидаем первый рейс уже в октябре», — сообщил Анатолий Сивак.

Вице-премьер заметил, что потенциал у белорусско-вьетнамского сотрудничества огромный: «Мы можем и должны приложить все усилия, чтобы полностью его реализовать».-0-