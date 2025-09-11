В Москве выбрали лучшие экомаршруты

Для выбора лучших экомаршрутов в столице провели опрос. В нем приняли участие более 231 тысячи москвичей. Абсолютным лидером стала воздушная экотропа на ВДНХ. Она набрала 26% голосов. Эта тропа проходит через Шереметьевскую дубраву. Второе место занял экомаршрут в парке «Яуза». За него отдали 19% голосов. А третье место разделили экотропы в «Битцевском лесу» и «Покровском-Стрешнево». Результаты голосования отразили предпочтения москвичей. Они будут учтены при дальнейшем благоустройстве столичных общественных пространств.