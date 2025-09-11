В Москве выбрали лучшие экомаршруты

Лучшие экомаршруты столицы выбрали участники проекта «Активный гражданин», который развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Для выбора лучших экомаршрутов в столице провели опрос. В нем приняли участие более 231 тысячи москвичей. Абсолютным лидером стала воздушная экотропа на ВДНХ. Она набрала 26% голосов. Эта тропа проходит через Шереметьевскую дубраву. Второе место занял экомаршрут в парке «Яуза». За него отдали 19% голосов. А третье место разделили экотропы в «Битцевском лесу» и «Покровском-Стрешнево». Результаты голосования отразили предпочтения москвичей. Они будут учтены при дальнейшем благоустройстве столичных общественных пространств.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.