В Москве обновили дорожную разметку

Дорожную разметку нанесли в Москве по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Городские службы обновили разметку на ключевых магистралях и улицах: возле дошкольных и учебных заведений, медицинских учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Кроме того, заново прокрасили линии, разделяющие направления, стоп-линии и дублирующие дорожные знаки. В общей сложности рабочие нанесли более 50 тысяч указателей направления движения, свыше 20 тысяч наземных пешеходных переходов и больше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.
«Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. В настоящее время основные работы завершены, но продолжим наносить новую разметку после окончания благоустройства на ряде объектов», — отметил Петр Бирюков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.