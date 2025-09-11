В Москве обновили дорожную разметку

Городские службы обновили разметку на ключевых магистралях и улицах: возле дошкольных и учебных заведений, медицинских учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Кроме того, заново прокрасили линии, разделяющие направления, стоп-линии и дублирующие дорожные знаки. В общей сложности рабочие нанесли более 50 тысяч указателей направления движения, свыше 20 тысяч наземных пешеходных переходов и больше 7 тысяч знаков остановок общественного транспорта.