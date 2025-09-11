В Азове прошел VI этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса»

Мероприятие проходит с 2019 года и нацелено на популяризацию античного историко-культурного наследия Донского региона. Площадкой для фестиваля стал городской Дворец культуры. Его внутренний дворик превратился в центральную площадь древнегреческого полиса. Гости могли выучить элементы греческих танцев, нарядиться в традиционные одежды, надеть на голову венок из плюща или золотую тиару и сделать фото в стилизованных зонах.