В Азове прошел VI этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса»

Этнокультурный фестиваль «Загадки древнего Паниардиса» состоялся 6 сентября в Азове Ростовской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Мероприятие проходит с 2019 года и нацелено на популяризацию античного историко-культурного наследия Донского региона. Площадкой для фестиваля стал городской Дворец культуры. Его внутренний дворик превратился в центральную площадь древнегреческого полиса. Гости могли выучить элементы греческих танцев, нарядиться в традиционные одежды, надеть на голову венок из плюща или золотую тиару и сделать фото в стилизованных зонах.
Также была возможность познакомиться с особенностями античного театрального искусства и примерить маски Мельпомены и Талии — муз трагедии и комедии в Древней Греции. На гастрономической площадке гости смогли попробовать греческие угощения. Большой популярностью пользовалась тематическая площадка «Алфавит», где можно было написать свое имя на греческом языке.
Посетители смогли увидеть выступления атлетов по греко-римской борьбе и спортивной гимнастике. На мастер-классах взрослые и дети могли научиться азам работы за гончарным кругом, раскрасить брошки в греческом стиле, создать необычные коллажи с античными элементами, узнать секреты древнегреческой медицины и научиться основам скандинавской ходьбы. Завершением фестиваля стал концерт.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.