Какие книги оказались самыми популярными у белорусов, рассказали в Нацбиблиотеке

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие книги оказались самыми популярными у белорусов, в преддверии Дня библиотек журналистам рассказал заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Бабук, передает корреспондент БЕЛТА.
Ежегодно Академия наук проводит социологическое исследование под названием «Социология чтения» — ученые выясняют, какие книги читают жители Беларуси.
Самым читаемым романом на русском языке оказался «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Популярность можно объяснить фильмом, который вышел пару лет назад. Наиболее читаемым произведением на белорусском языке оказался роман Ивана Мележа «Люди на болоте». Одна из мотиваций чтения белорусских авторов — тема Великой Отечественной войны и исторической памяти. «Конечно, в год 80-летия Победы об этом приятно говорить», — прокомментировал заместитель гендиректора.
Из других предпочтений — тема семьи, дружбы, романтическая литература. Это отметили 45% граждан. 44% опрошенных ориентируется на жанр при выборе книги. 81% граждан читает художественную литературу, 35% — историческую.
Представители молодого поколения читают больше современных авторов, люди более зрелые предпочитают классику. 28% граждан считает, что количество прочитанных книг возросло за последнее время. Более 50% участников опроса отмечают, что читают меньше, чем раньше.
46% граждан не покупают книг, поскольку посещают публичные библиотеки. Такой же процент опрошенных не покупает книги, поскольку считает, что все необходимые книги есть дома.
58% участников опроса читают книги своим детям. «Люди понимают важность чтения в детском возрасте. На вопрос, откуда пришла любовь к книге, один из самых частых ответов — из детства. Если ребенок видит родителей с книгой в руках, то вполне вероятно, что он сам будет читать в более взрослом возрасте», — заметил замгендиректора.
Александр Бабук отметил ряд эффективных способов, как поднять интерес населения к литературе. Среди них — организация книжных клубов, личные встречи с писателями и выход популярных фильмов по мотивам произведений.
«Существует мнение, что печатная книга умирает. Но это далеко не так. Можно сказать, что она, напротив, переживает второе рождение. Сегодня кино и театр поменяли свою функцию. Если раньше человек приходил на постановку подготовленным и прочитавшим роман или пьесу, на которой основана постановка, то сегодня же наоборот — молодежь сначала смотрит постановку или фильм», — подчеркнул он. -0-