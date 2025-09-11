Ричмонд
Самозапрет на кредиты установили 122 тысячи жителей Тульской области

Оформить его можно через личный кабинет на «Госуслугах».

Сервис самозапрета на оформление кредитов и займов работает с 1 марта на «Госуслугах» по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». За это время жители Тульской области подали 122 тыс. заявлений, сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

Отметим, запрет распространяется на все потребительские кредиты и займы от банков и микрофинансовых организаций, но не касается ипотеки, кредитов на машины и учебу. Оформить его можно через личный кабинет на «Госуслугах» — для этого нужна подтвержденная учетная запись и ИНН.

Ограничение вступает в силу на следующий день после подачи заявления. Самозапрет устанавливается бессрочно и будет действовать до тех пор, пока пользователь сам не отменит его. Уточним, все изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете и никаких «некорректных» или «случайных» самозапретов быть не может. Сотрудники «Госуслуг» не звонят и не присылают никаких ссылок.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.