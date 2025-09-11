Самозапрет на кредиты установили 122 тысячи жителей Тульской области

Ограничение вступает в силу на следующий день после подачи заявления. Самозапрет устанавливается бессрочно и будет действовать до тех пор, пока пользователь сам не отменит его. Уточним, все изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете и никаких «некорректных» или «случайных» самозапретов быть не может. Сотрудники «Госуслуг» не звонят и не присылают никаких ссылок.