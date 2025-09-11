Ричмонд
В Ивановской области обновили школу города Южи

Там установили новые системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, автоматическую пожарную и охранную сигнализации.

Ремонт в средней общеобразовательной школе города Южи Ивановской области завершили 1 сентября, сообщили в региональном департаменте образования и науки. Работы провели по национальному проекту «Молодежь и дети».

Учебное заведение работает с 1936 года, но ранее таких масштабных ремонтов там не проводили. В школе починили стены, отмостку, чердачные перекрытия, входы, коридоры, учебные кабинеты, санузлы, лестничные клетки и вентиляцию.

Установили новые системы водоснабжения, канализации, внутреннее электроснабжение, автоматическую пожарную и охранную сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей. Также провели работы по утеплению чердака, реконструировали фасад и выполнили отделку карнизного свеса. На данном этапе проводятся работы по благоустройству территории. Завершить их планируется до конца ноября.

Уточним, в школе обучаются более 300 ребят. В ней в том числе открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в котором обновлено компьютерное оборудование.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.