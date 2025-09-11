Ричмонд
В селе Карабаш Тюменской области открыли спортивную площадку

Там разместили современные тренажеры и обустроили игровые зоны.

Современную спортивную площадку открыли на территории школы в селе Карабаш в Тюменской области. Ее построили по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в отделе образования Ялуторовского района.

Новая площадка оборудована современными тренажерами. Кроме того, там обустроили игровые зоны, отвечающие требованиям безопасности. Заниматься физической культурой и спортом на площадке смогут все желающие вне зависимости от возраста.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.