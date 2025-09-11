В Ингушетии стартовал всероссийский фестиваль ГТО среди студентов

«Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов в Республике Ингушетии собрал около 350 самых сильных студентов со всей страны — от Севастополя до Сахалинской области. Как неоднократно подчеркивает министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев: комплекс ГТО — важный инструмент вовлечения в спорт, а большое число участников, успешно выполнивших нормативы, свидетельствует о высоком интересе к физической культуре и спорту в нашей стране, а также о стремлении граждан вести активный образ жизни. Именно на таких энергичных и целеустремленных молодых людях, собравшихся здесь, строится будущее движение ГТО и здоровая Россия», — отметил директор Федеральной дирекции спортмероприятий Юрий Ермошкин.