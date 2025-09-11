В Ингушетии стартовал всероссийский фестиваль ГТО среди студентов

Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов проходит в Ингушетии с 10 по 14 сентября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Федеральной дирекции спортмероприятий.
Фестиваль проводят в селе Мужичи, а также в городах Сунжа и Назрань. В нем принимают участие 42 команды из 42 регионов, каждая из которых состоит из восьми человек.
«Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов в Республике Ингушетии собрал около 350 самых сильных студентов со всей страны — от Севастополя до Сахалинской области. Как неоднократно подчеркивает министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Владимирович Дегтярев: комплекс ГТО — важный инструмент вовлечения в спорт, а большое число участников, успешно выполнивших нормативы, свидетельствует о высоком интересе к физической культуре и спорту в нашей стране, а также о стремлении граждан вести активный образ жизни. Именно на таких энергичных и целеустремленных молодых людях, собравшихся здесь, строится будущее движение ГТО и здоровая Россия», — отметил директор Федеральной дирекции спортмероприятий Юрий Ермошкин.
Студенты соревнуются в девяти испытаниях комплекса. Лучших определят в подтягиваниях, отжиманиях, наклоне вперед из положения стоя, поднимании туловища, прыжках в длину, беге, стрельбе, метании спортивного снаряда, плавании и эстафете.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.