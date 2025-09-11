Ричмонд
В Уфе завершился чемпионат Росгвардии по пожарно-спасательному спорту

Команда дивизии имени Дзержинского победила в чемпионате Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии состоялся второй чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях участвовали девять команд, представлявших окружные подразделения Росгвардии, а также приглашенные коллективы из Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, ведомственной охраны железнодорожного транспорта и Федеральной службы охраны.

Всего в турнире выступили около 80 специалистов, продемонстрировавших высокий профессионализм и преданность своему делу. Спортсмены соревновались в трех основных дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, преодолении стометровой полосы препятствий и ликвидации возгораний с помощью огнетушителей.

По итогам трехдневных состязаний третье место заняла команда Южного округа, показавшая стабильные результаты во всех видах программы. Серебряные награды завоевали представители Центрального округа, продемонстрировавшие отличную подготовку и слаженность действий.

Абсолютным победителем стала команда дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, подтвердившая статус одного из лучших подразделений ведомственной пожарной охраны. Чемпионат стал важной площадкой для обмена опытом и укрепления профессиональных связей между подразделениями, обеспечивающими безопасность страны.

