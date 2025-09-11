Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

432 ростовчанина получили выплаты после атаки БПЛА в августе

В результате атаки было повреждено около 3000 квартир в 30 ростовских дома.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь лично проверил ход восстановительных работ после атаки БПЛА в донской столице, совершенной 14 августа. Как сообщили в правительстве области, в результате были повреждены почти три тысячи квартир в 30 домах. Больше других пострадал многоэтажный дом на Лермонтовской. Здесь оказалась частично разрушен кровля, стена и парапет. План по его восстановлению уже разработан.

Кроме этого, уже восстановлено почти 700 стекол и более 200 рам, 50 балконов. Осталось восстановить остекление еще в 72 квартирах. А единовременную выплату в связи ЧС получили уже 432 жильца. Прием заявок на получение денег продолжается.

— По всем нюансам будем решать. Есть определенный порядок по выплатам, есть обстоятельства, которые нужно учитывать. Буду лично контролировать. Слава богу, что никто не пострадал, все живы и здоровы — это самое главное, — обратился к жителям Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

После атаки БПЛА в центре Ростова оказались повреждены три тысячи квартир.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше