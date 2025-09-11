432 ростовчанина получили выплаты после атаки БПЛА в августе

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь лично проверил ход восстановительных работ после атаки БПЛА в донской столице, совершенной 14 августа. Как сообщили в правительстве области, в результате были повреждены почти три тысячи квартир в 30 домах. Больше других пострадал многоэтажный дом на Лермонтовской. Здесь оказалась частично разрушен кровля, стена и парапет. План по его восстановлению уже разработан.
Кроме этого, уже восстановлено почти 700 стекол и более 200 рам, 50 балконов. Осталось восстановить остекление еще в 72 квартирах. А единовременную выплату в связи ЧС получили уже 432 жильца. Прием заявок на получение денег продолжается.
— По всем нюансам будем решать. Есть определенный порядок по выплатам, есть обстоятельства, которые нужно учитывать. Буду лично контролировать. Слава богу, что никто не пострадал, все живы и здоровы — это самое главное, — обратился к жителям Юрий Слюсарь.
