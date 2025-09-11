«Военторг» опроверг сообщения о закрытии всех магазинов «Армия России»

Магазины бренда «Армия России» не собираются закрываться, перестанет работать только торговая точка, расположенная напротив посольства США на Новинском бульваре в Москве. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщил оператор розничной сети «Военторг-Ритейл».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Армия России» планирует закрыть все 35 магазинов, а в помещении на Новинском бульваре уже сняли вывеску.
— Магазин, который находился на Новинском бульваре, был закрыт по экономическим показателям. То есть экономически нецелесообразным был для нас данный магазин, поэтому был закрыт. Остальные магазины работают, будут работать в плановом режиме, так как они работали. Никаких закрытий у нас нет и не будет. Все работает в прежнем режиме, полноценно, — говорится в сообщении.
Под брендом «Армия России» выпускаются коллекции одежды, аксессуаров, военной формы и сувениров, передает РБК.
10 сентября СМИ сообщили, что одежный ретейлер Gloria Jeans закроет свой флагманский магазин площадью пять тысяч квадратных метров, расположенный в бизнес-центре «Галерея Актер» на Тверской улице в центре Москвы. До этого там находился магазин шведской одежной сети H&M, который закрылся в феврале 2022 года.