Спортсмены саратовской школы олимпийского резерва по гребному спорту Виолетта Зинина и Михаил Шанин стали бронзовыми призерами IV Международной Владивостокской регаты, сообщили в Министерстве спорта Саратовской области. Достижения спортсменов соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Соревнования проходили в индивидуальном зачете на дистанции 2000 метров и в эстафетных гонках. Саратовские гребцы показали результат 06:02,3 в эстафете 4×500 метров в дисциплине гребля-индор.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.