Студенты колледжей освоят управление электропоездом на форуме «Москва 2030»

Участники форума «Территория будущего. Москва 2030» смогут примерить роль машиниста электропоезда и ознакомиться с устройством электромобиля благодаря мастер-классам, организованным студентами столичных колледжей.
Заместитель руководителя департамента образования Москвы подчеркнула важность таких мероприятий, способствующих популяризации востребованных профессий среди школьников и взрослых.
Сергей Кожухов, директор Академии Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отметил, что подобные площадки вдохновляют студентов и способствуют притоку новых кадров в отрасль. По его словам, тесное сотрудничество бизнеса и учебных заведений позволяет тысячам учащихся ежегодно проходить производственную практику.
Столица испытывает дефицит специалистов транспортной сферы, однако выпускники специализированных колледжей быстро трудоустраиваются, а опытные специалисты могут получать заработную плату до 250 тысяч рублей. Среди учреждений подготовки кадров выделяются восемь профессиональных образовательных организаций, включая Московский автомобильно-дорожный колледж имени А. А. Николаева. Обучение ведётся по 11 различным специальностям.
Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 14 сентября 2025 года. Гостям предлагается погрузиться в мир инновационных технологий и перспектив развития города. Программа мероприятия включает разнообразные интерактивные зоны, где посетители могут ощутить себя инженером будущего, пройти тестирование готовности к работе в сфере высоких технологий или проявить себя в соревнованиях по киберспорту.