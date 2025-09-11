Студенты колледжей освоят управление электропоездом на форуме «Москва 2030»

Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 14 сентября 2025 года. Гостям предлагается погрузиться в мир инновационных технологий и перспектив развития города. Программа мероприятия включает разнообразные интерактивные зоны, где посетители могут ощутить себя инженером будущего, пройти тестирование готовности к работе в сфере высоких технологий или проявить себя в соревнованиях по киберспорту.