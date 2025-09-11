Какие улицы перекроют в Москве в День города и как будет работать общественный транспорт. Карта

С 00:01 12 сентября до окончания мероприятий запретят парковку на Крылатской улице и в проезде от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова, в проезде у дома 123б на проспекте Мира (памятник «Рабочий и колхозница»), во 2-м Поперечном проезде — от проспекта Мира до Продольного проезда, на улице Сергея Эйзенштейна — от проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика, на улице Вильгельма Пика — от улицы Сергея Эйзенштейна до Сельскохозяйственной улицы.