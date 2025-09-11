Китайский школьник попал в больницу из-за 14 часов домашней работы

Мальчик в Китае оказался в больнице из-за серьезного недомогания. Причиной ухудшения самочувствия стала домашняя работа, которой 11-летний школьник занимался около 14 часов подряд.
Оказалось, что ученик не выполнил задания, которые ему выдали на период летних каникул. Он решил, что сможет сделать всю домашнюю работу за один день, однако его организм не выдержал такой нагрузки.
— Врачи быстро диагностировали у него респираторное заболевание, вызванное гипервентиляцией. После того, как мальчику надели дыхательную маску и помогли отрегулировать ритм дыхания, симптомы постепенно утихли, — передает издание South China Morning Post.
Между тем Министерство просвещения России утвердило предельное время на выполнение школьного домашнего задания, что позволит нормировать нагрузку на учеников.
Широкое обсуждение вызвало другое решение ведомства — ввод единой школьной формы. Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов заявил, что представителям Министерства просвещения, в том числе Сергею Кравцову, стоит самим одеваться по предложенному ими детям образцу хотя бы месяц, прежде чем рекомендовать эти вещи школьникам.