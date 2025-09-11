В Шелковском районе Чечни прошел молодежный творческий фестиваль

Фестиваль для молодежи прошел в Шелковском районе Чеченской Республики. Он был организован в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Мероприятие собрало молодых жителей района разных возрастов. Фестиваль включал разнообразные направления: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыкальные и танцевальные номера, театральные постановки, а также мастер-классы от опытных художников и педагогов. Для участников организовали тематические зоны, где они могли познакомиться с современными и традиционными ремеслами. В ходе программы прошли конкурсы и выставки, где молодые авторы лучших работ получили награды и подарки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.