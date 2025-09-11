В Шелковском районе Чечни прошел молодежный творческий фестиваль

Мероприятие собрало молодых жителей района разных возрастов. Фестиваль включал разнообразные направления: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыкальные и танцевальные номера, театральные постановки, а также мастер-классы от опытных художников и педагогов. Для участников организовали тематические зоны, где они могли познакомиться с современными и традиционными ремеслами. В ходе программы прошли конкурсы и выставки, где молодые авторы лучших работ получили награды и подарки.