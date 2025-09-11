Афиша Дня города-2025: какие праздничные мероприятия ждут москвичей в выходные

Начало сентября — и вновь наша Москва именинница. Условная, конечно, дата — как известно, установили сентябрьский День города в 1947 году. Но ведь как красиво: будто бы специально в подарок нашей столице природа задержала дыхание, остановилась в своем зелено-золотом прекрасном моменте. Чтобы мы, запасаясь энергией и радостью на зимний сезон, смогли как следует погулять. И, конечно, праздничная программа не подкачала: во всех районах столицы запланированы мероприятия на любой вкус!
День города — достойный венец теплого фестивального сезона, который известен также под общим брендом «Лето в Москве». Особую программу на праздник подготовили все фестивальные площадки, к которым мы уже успели привыкнуть за последние годы. А также парки, музеи, культурные центры и, конечно, ВДНХ. Кроме того, именно на вторые выходные сентября подгадана кульминация большого урбанистического форума «Москва-2030».
Все будут поздравлять город в своем духе и формате: а как же еще, ведь люди — зрители, слушатели, участники квестов и мастер-классов — придут за любимыми именами и будут ждать «своего», «того самого». Но вот уж что столице не грозит — так это однообразие мероприятий: будет все, от рэпа и робо-танцев до медитативных прогулок в старинных усадьбах. На любой вкус — и в большинстве своем бесплатно.
Вокруг «Дружбы народов».
Если хочется увидеть примерно всю Москву в ее блеске и многообразии одновременно и в одном месте, то вам совершенно точно на ВДНХ. Здесь сформирована этакая «маленькая Москва», причем, как и в «большой», всю праздничную пестроту упаковали в кольца. Главная площадка — как раз кольцо, то, что вокруг золоченых фигур фонтана «Дружба народов». На ней будет музыкальная и поэтическая сцена, а вечером — 3D-шоу «Кольца Москвы».
А вокруг — многочисленные музейные и выставочные площадки, и почти во всех будет происходить что-то интересное. Москвоведческие экскурсии — в музее славянской письменности «Слово» и в Центральном павильоне. В Центральном, кстати, — подарок Северной столицы Первопрестольной: выставка «Образ Москвы…», привезенная Русским музеем. Хороший шанс посмотреть отсутствующие в московских музеях вещи Андрея Рублева, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова и Василия Верещагина. Единственный нюанс: нужно предварительно записаться, а то есть шанс не попасть на экскурсию.
Современность? Пожалуйста: обзорные прогулки «Новая эра» по самой выставке, а также программы в музее «Атом», центре «Космонавтика и авиация», павильоне «Макет Москвы», Музее городского хозяйства, павильоне № 27 «Физкультура и спорт» и на других площадках.
От центра до окраин.
Вообще же обилие праздничных площадок и их афиша буквально провоцируют устроить «забег» по городу. Хватило бы только сил (особенно у маленьких детей и их родителей)! Во всех местах, где традиционно бывает праздник, он состоится и в этом году. Но будет и много новых, неиспытанных площадок.
Например, Поклонная гора: и 13-го, и 14 сентября традиционные праздничные концерты, из них тот, что в воскресенье, — патриотической направленности. Патриаршие пруды, фестивальная площадка «Театральный бульвар. Послесловие»: конкурсные постановки на фоне воды и «тех самых Патриков». Сад имени Баумана: джаз-оркестры (о, где критиковавший их Велюров!) и показ фильмов «Я шагаю по Москве» и «Девушка без адреса».
Прогулки, прогулки и еще раз прогулки: кажется, в эти погожие выходные вышли на открытый воздух вообще все, кто это практикует в любом формате. Например, любимые многими экскурсии по булгаковской Москве от музея писателя на Большой Садовой — будут, обязательно будут 13 сентября (вот и число подходящее — главное, не разговаривать с неизвестными). Только опять-таки не забудьте записаться.
Под крышей? Тоже вариант: например, в Музее космонавтики будет встреча с космонавтом, Героем Советского Союза Александром Лавейкиным, который расскажет о полете на еще новенькую тогда орбитальную станцию «Мир». Или — на другом конце города — фотовыставка «Московские фотоэтюды» в культурном центре «Меридиан».
Для деловых и творческих.
Всего за четыре часа, с 12.00 до 16.00, 13 сентября в парке 50-летия Октября пройдет множество мероприятий «Территории возможностей», разделенных на блоки. Первый, «Возможности карьеры», посвящен перспективам профессионального развития. Второй, «Возможности творчества», — творческим, исполнительским конкурсам в пении, танцах, акробатике, читке стихов; мастер-классам. Дальше пойдут «Возможности спорта» (йога, пилатес, степ-аэробика, зумба) и «Возможности патриотизма» (концерт).
День города станет высшей точкой и в программе урбанистического форума «Территория будущего. Москва 2030». На той же площадке в парке 50-летия Октября состоится игра в формате «Что? Где? Когда?», творческие уроки по мультипликации, декорированию интерьера, валянию из шерсти. А в парке «Музеон», где в рамках этого же форума действует площадке «Цифровые технологии Москвы», будет соревнование айтишников на быстрое создание небольшого приложения. Потому что — надо запомнить — 13 сентября это не только День города в 2025-м, но и День программиста.
«Цифра», что и говорить, вообще в моде: вот и на празднике 878-летия Москвы в научной студии Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана можно будет при помощи искусственного интеллекта сгенерировать открытки с видами Москвы, а также сконструировать мотодельтаплан.
Правда, и простор для работы руками вполне налицо: художников приглашают пленэры в рамках «Московских сезонов». В художественной мастерской на Страстном бульваре пишем достопримечательности и парки, на Чистопрудном — уличные пейзажи, а на Сретенском бульваре 14 сентября — реки и мосты столицы. Налетай, торопись, создавай живопись!
Кстати, если не хочется ради искусства ехать в центр, есть и другие варианты: в Коптеве, скажем, участники мастер-класса на фестивальной площадке создадут макеты Большого театра, а в Отрадном нарисуют акриловыми красками здание Московского планетария.
Ну, а как же любимый предмет творчества горожан нашего времени — еда? О, насчет этого можно не беспокоиться: кулинарные мастер-классы (вот тебе пончики, вот винегрет, а вот и курники) организованы во многих районах города. Например, в Братееве, Теплом Стане, Северном Бутове и других.
От цветов до мотоциклов.
Быть собой для горожанина значит иметь хоть какое-то хобби. А когда этим хобби заниматься, как не в праздничные дни? Отсюда — изобилие такого рода мероприятий в афише Дня города. Ведь каждому из нас, конечно, хочется в эти дни пойти туда, где глаза зажгутся, а руки зачешутся от любимого увлечения.
Вот куда, например, податься ребятам — начинающим байкерам? А вот, скажем, в уже упоминавшийся парк 50-летия Октября на проспекте Вернадского: там будут мастер-классы по мотошиномонтажу. И не надо, кстати, смеяться: не такое это простое дело — перебортировать и залатать проколотую шину на байке. А ждать техпомощи — утомительно, особенно в темное время суток. А потом — вполне в мотоэстетике — там же шоу «Мегавольт» с искусственно сгенерированными молниями.
А вот если, скажем, играете в шахматы, то вам в Сокольники, где на песочной аллее 13 сентября соберутся понимающие люди. Ну, а если хотите духовые оркестры — вас ждет «Коломенское» (тоже 13 сентября, с 12 до 18 часов). Вообще же что-нибудь интересное на тему хобби можно будет найти почти в любом московском парке — от «Эрмитажа» до «Северного Тушина», от «Люблина» до «Филей», от «Ходынского поля» до «Царицына».
И еще одна изюминка организаторов праздничных программ — результат многолетнего опыта их устройства: рядом с узкоспециализированным (например, те же шахматы) мероприятием всегда найдется что-то милое и «для всей семьи». Чтобы жены, мужья, дети не заскучали, пока с головой увлекшиеся родные и близкие составляют букеты или меняют мотошины.
Друзей — в музей!
Мероприятия московских музеев удачно дополняют афишу Дня города. Поскольку их в Москве много и практически на любой вкус — разнообразие здесь тоже огромное. Скажем, Музей-квартира семьи Маяковских в Студенецком переулке привлечет своими экскурсиями любителей не только поэзии, но и повседневной истории, и женского вопроса. Потому что основными героями рассказа тут станут мать и сестры поэта.
Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке (кстати, там же рядом будут концерты и булгаковские экскурсии по Патриаршим!) проведет встречу «Цвет как знак: от цветописи авангарда до производственного искусства». Должно быть интересно дизайнерам и тем, кто хотя бы в глубине души видит себя «устроителями красоты». А в Доме Гоголя у Арбатских ворот — там, где во дворе стоит грустный памятник писателю, — экскурсия будет 14 сентября, а в субботу, накануне, состоится фортепианный концерт. Сергей Арцибашев, пианист и искусствовед, сыграет два великих цикла «картинок»: «Времена года» Чайковского и «Картинки с выставки» Мусоргского.
Вообще, любителей истории города традиционно не обидели праздничными мероприятиями. Департамент культурного наследия расстарался. Вот — экскурсии: в кинотеатр «Художественный», в особняк Федора Шехтеля с флигелем-мастерской, в дом А. С. Трубецкой-Бове, где сегодня располагается Российское военно-историческое общество, а также в Фанагорийские казармы и в церковь Покрова в Филях. Все эти объекты в последние годы прошли реставрацию.
Но не экскурсиями едиными: сразу десять тематических мастер-классов «Наследие вокруг нас» состоятся в парке «Ходынское поле». Например, можно будет сделать объемную 3D-открытку с изображением Дома Пашкова (11.00 субботы). Потом — «Архитектурный квиллинг» (плетение из полосок бумаги) и «Архитектурное оригами» — кто смел, может попробовать повторить из бумаги знаменитый ирис с мозаики на особняке Степана Рябушинского, а также ракушку, которая украшает стены особняка Арсения Морозова на Воздвиженке.
Хитом программы на Ходынке 13 сентября будут мастер-классы по золочению архитектурных элементов и росписи керамической плитки: свой изразец? да пожалуйста! А на следующий день — лекция про историю фонарей Москвы, мастер-классы по фетру и другое.
Что выбрать? Куда пойти? Выбор, пожалуй, настолько велик, что можно его и не делать. День города — такой момент, что при хорошей погоде можно просто выйти из дома, широко открыв глаза и отложив на денек новости в телефоне. И идти куда глаза глядят, заходя везде, куда позовет душа. А что-нибудь по дороге всегда попадется — не концерт, так рыночек московских производителей, не экскурсия, так тренировка или мастер-класс. На то он и городской праздник — чтобы веселились и находили для себя что-то доброе и полезное абсолютно все.