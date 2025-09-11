Афиша Дня города-2025: какие праздничные мероприятия ждут москвичей в выходные

Все будут поздравлять город в своем духе и формате: а как же еще, ведь люди — зрители, слушатели, участники квестов и мастер-классов — придут за любимыми именами и будут ждать «своего», «того самого». Но вот уж что столице не грозит — так это однообразие мероприятий: будет все, от рэпа и робо-танцев до медитативных прогулок в старинных усадьбах. На любой вкус — и в большинстве своем бесплатно.