«Информируем еще до начала работы». Минтруда о том, как в студотрядах проводится обучение правилам по охране труда

Департамент госинспекции труда постоянно следит за соблюдением трудовых прав участников студенческих отрядов, предупреждает несчастные случаи. По словам Вадима Вонсовича, приходя на рабочее место, молодые люди должны знать, какие требования по охране труда они должны соблюдать. «Информируем их еще до начала работы, — сказал он. — Многое зависит не только от работников, но и от работодателя. Необходимо делать так, чтобы молодые люди окунулись в атмосферу, где все соблюдают требования по охране труда, где нанимателем обеспечиваются безопасные условия труда. Тогда для них это станет нормой».