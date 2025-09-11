«Информируем еще до начала работы». Минтруда о том, как в студотрядах проводится обучение правилам по охране труда

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На какие аспекты больше всего обращают внимание при обучении участников студотрядов правилам по охране труда, рассказал журналистам начальник управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Вадим Вонсович, передает корреспондент БЕЛТА.
Департамент госинспекции труда постоянно следит за соблюдением трудовых прав участников студенческих отрядов, предупреждает несчастные случаи. По словам Вадима Вонсовича, приходя на рабочее место, молодые люди должны знать, какие требования по охране труда они должны соблюдать. «Информируем их еще до начала работы, — сказал он. — Многое зависит не только от работников, но и от работодателя. Необходимо делать так, чтобы молодые люди окунулись в атмосферу, где все соблюдают требования по охране труда, где нанимателем обеспечиваются безопасные условия труда. Тогда для них это станет нормой».
Работодатели должны, например, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, провести с ними инструктаж и проверить знания по вопросам охраны труда. Только после этого позволить приступить к работе, отметил начальник управления. «Обязанности по соблюдению требований по охране труда ложатся на работодателя — он должен обеспечить меры безопасности. Тем не менее контроль и надзор нужны, чтобы выявлять нарушения, выписывать предписания и давать рекомендации. Это помогает донести до работодателя важность соблюдения требований», — уверен Вадим Вонсович.
Начальник управления отметил, что организация деятельности студенческих отрядов на территории Беларуси определена соответствующим положением, утвержденным указом № 58 от 18 февраля 2020 года. Кроме того, при организации деятельности студенческих отрядов необходимо учитывать требования Трудового кодекса, закона об охране труда, а также других нормативных правовых актов. -0-