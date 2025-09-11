Ко Дню народного единства Нацбиблиотека представит выставку с редкими картами

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку «Беларусь адзіная. Да гісторыі свята» представят в Нацбиблиотеке 17 сентября. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора Национальной Библиотеки Беларуси Людмила Высоцкая, передает корреспондент БЕЛТА.
«Ко Дню народного единства организовываем очень интересную выставку. Будут представлены редкие карты Восточной и Западной Беларуси, редкие фотографии, архивные документы и книжные издания», — рассказала замгендиректора. Кроме того, можно будет ознакомиться с воспоминаниями современников тех исторических событий. Будут выставлены художественные произведения, современные издания и публикации ведущих белорусских историков.
Экспозиция посвящена судьбе белорусского народа, пути его национально-государственного самоопределения и объединению Западной Беларуси и БССР в 1939 году. Выставка поможет популяризовать исторические знания, будет содействовать укреплению единства белорусского народа и формированию гражданской позиции.
Целый год библиотека живет очень насыщенной жизнью и проводит социокультурные и образовательные мероприятия. Из других предстоящих крупных событий — осенний бал. Он будет организован ко Дню культуры, пройдет 11 октября.
«Приезжают любительские танцевальные коллективы, с их творчеством придет познакомиться очень много людей. Будут организованы театрализованные площадки, где можно и посмотреть батлейку, и встретиться с артистами», — рассказала Людмила Высоцкая.
Ежедневно библиотеку посещают 5 тыс. человек. Место стало популярным не только у минчан, но и у гостей столицы. «У нас может провести время человек любого возраста, начиная с дошкольного, заканчивая золотым. В следующем году Нацбиблиотека отметит 25-летие нового здания, поэтому состоится ряд праздничных мероприятий, к которым мы уже активно готовимся», — анонсировала замгендиректора. -0-