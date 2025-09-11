Ко Дню народного единства Нацбиблиотека представит выставку с редкими картами

Ежедневно библиотеку посещают 5 тыс. человек. Место стало популярным не только у минчан, но и у гостей столицы. «У нас может провести время человек любого возраста, начиная с дошкольного, заканчивая золотым. В следующем году Нацбиблиотека отметит 25-летие нового здания, поэтому состоится ряд праздничных мероприятий, к которым мы уже активно готовимся», — анонсировала замгендиректора. -0-